الأخضر السعودي إلى دور الـ16 لكأس آسيا

المصدر: د ب أ، تصوير: سالم خميس

تأهل المنتخب السعودي إلى دور الستة عشر لكأس الأمم الآسيوية لكرة القدم في الإمارات بفضل فوزه على نظيره اللبناني 2 /صفر اليوم السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأخضر السعودي بهدف سجله فهد المولد في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني أضاف حسين علي المقهوي الهدف الثاني للسعودية في الدقيقة 66.

ورفع المنتخب السعودي رصيده في صدارة المجموعة الخامسة إلى ست نقاط وظل لبنان بلا رصيد من النقاط في المركز الأخير.

ويلتقي غدا الأحد منتخب قطر مع نظيره الكوري الشمالي في المواجهة الأخرى بالمجموعة الخامسة.

واستهل منتخب السعودية مشواره في البطولة باكتساح كوريا الشمالية 4 /صفر ليكون الفوز الأول للمنتخب السعودي في المباراة الأولى له بالبطولة على مدار مشاركاته في بطولات كأس آسيا منذ 23 عاما وبالتحديد منذ نسخة 1996 التي استضافتها الإمارات أيضا.

كما أنه الفوز الثالث فقط للمنتخب السعودي في المباريات الأولى على مدار عشر نسخ شارك فيها حتى الآن ببطولات كأس آسيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي خسرت فيه لبنان أمام قطر صفر/ 2 في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ولم يسبق للفريقين أن التقيا في بطولات كأس آسيا ولكنهما التقيا كثيرا في عدد آخر من الفعاليات الرسمية مثل كأس العرب وتصفيات كأس العالم بخلاف المباريات الودية.

ويتطلع المنتخب السعودي للفوز بلقب البطولة القارية للمرة الرابعة في تاريخه والمرة الأولى منذ نسخة 1996.