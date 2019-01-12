أسود الرافدين تلتهم الحلم اليمني بثلاثية في كأس آسيا

المصدر: د ب ا

لحق المنتخب العراقي لكرة القدم بقافلة المتأهلين إلى الدور الثاني "دور الستة عشر" في بطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات اثر فوزه الثمين 3 / صفر على نظيره اليمني اليوم السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول للبطولة.

ورفع المنتخب العراقي "أسود الرافدين" رصيده إلى ست نقاط ليواصل مزاحمة نظيره الإيراني على صدارة المجموعة ، ويتفوق المنتخب الإيراني بفارق الأهداف فقط علما بأنه تأهل للدور الثاني في وقت سابق اليوم بعد الفوز على المنتخب الفيتنامي 2 / صفر في المباراة الأخرى بهذه الجولة.

ولم يجد المنتخب العراقي صعوبة كبيرة في الفوز على نظيره اليمني اليوم باستاد نادي الشارقة ليصبح خامس المتأهلين للدور الثاني بعد تأهل كل من الأردن من المجموعة الثانية والصين وكوريا الجنوبية من المجموعة الثالثة وإيران من المجموعة الرابعة.

وظل رصيد المنتخب اليمني خاليا من النقاط والأهداف في المركز الأخير بالمجموعة وبفارق الأهداف فقط خلف نظيره الفيتنامي.