هنا الإمارات

المصدر: إعداد - خالد المهيري

يعتبر صرح زايد المؤسس الذي تم تدشينه في 26 فبراير 2018 بالتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» 2018 «عام زايد» وذلك بمناسبة مرور 100 عامٍ على مولد الأب المؤسس معلما مهما وبارزاً جدا.

وأُنشئ صرح زايد المؤسس ليكون تكريماً وطنياً دائماً للقائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، واحتفاء بالإرث المُلهم والقيم النبيلة للأب القائد مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتيح الصرح للزوار فرصة التعرف إلى جوانب من شخصية الوالد المؤسس، وذلك من خلال عمل فني مُبتكر، ومركز لخدمات الزوار يضم صوراً وقصصاً المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه». كما يحتوي الصرح على مجموعة من التجارب التفاعلية للتعرف أكثر على أثر الوالد المؤسس على مستوى الدولة والعالم.

ويتاح للزوار، فرصة اختبار تجارب تعتمد على الوسائط المتعددة تُلقي الضوء على جوانب من حياة وإرث وقيم المغفور له بإذنه تعالى من خلال صور أرشيفية نادرة وقصص شخصية يقصها أشخاص جمعتهم به معرفة شخصية وتسجيلات صوتية بصوت الوالد المؤسس.

ويتوسط صرح زايد المؤسس «الثريا»، وهي عمل فني مُبتكر ، ثلاثي الأبعاد يتميز بطابع ديناميكي يُظهر ملامح القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» من عدة زوايا حول الصرح ومن نقاط المشاهدة المخصصة أيضاً.