بدايات لبنانية

مع مرور الأيام.. تمضي الأحداث وتبقى منها الذكريات.. ومن أوراق البطولة الآسيوية ذلك ما حدث لمنتخب لبنان الذي لم يتأهل لنهائيات كأس آسيا قبل عام 2000، وكما لم يكن دخوله إلى البطولة سهلاً، حيث أوقعته القرعة أمام نظيره الإيراني الفائز باللقب القاري ثلاث مرات في المباراة الافتتاحية، ورغم تجمع 52,418 مشجعاً في مدرجات ستاد كاميل شمعون الرياضي في بيروت، إلا أن ذلك لم يكن كافياً للفريق المضيف ليقدم نتيجة معولة إلى حد ما، إذ خسر 0-4 حيث افتتح كريم باقري التسجيل في الدقيقة 19 لمنتخب إيران، قبل أن يضيف حميد استيلي هدفين في آخر 15 دقيقة من زمن المباراة، واختتم علي دائي أهداف الانتصار في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليتعرض منتخب لبنان للخسارة 0-4.

Ø·Ø¨Ø§Ø¹Ø© Email Ù„ÙŠÙ†ÙƒØ¯ÙŠÙ† Pin Interest Ø¬ÙˆØ¬Ù„ + Whats App