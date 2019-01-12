ميثاء الصينية تتكلم عربي

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

أبهرت ميثاء الإعلامية الصينية حضور المؤتمر الصحافي لمدرب المنتخب العراقي عبر تحدثها بلغة عربية فصيحة كما أدهشت الحضور بأنها عرفت نفسها باسم عربي وهو «ميثاء».

وعن سر الاسم العربي وتحدثها باللغة العربية، تقول ميثاء: لقد درست اللغة العربية في جامعة الاقتصاد والتجارة الدولية في بكين، وتخصصت بجانب الإعلام في اللغة العربية التي أحببتها وأحرص على الحديث بها في كافة تغطياتها الصحافية. أما اسم ميثاء فهو اسم عربي منحتها له أستاذة اللغة العربية في الجامعة إبان دراستها الجامعية، عندما رأت تميزها في اللغة العربية ومنذ ذاك الحين أصبح اسمها ميثاء، وهي تفخر بذلك وبتواجدها في دولة الإمارات والإمارة الباسمة. ووصفت تنظيم الإمارات لكأس آسيا بأنه مبهر ويجسد التسامح.