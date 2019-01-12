72.33 % مستوى الأداء ضعيف

المصدر: دبي-علي شدهان

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أكد 72.33% من المستطلعين عبر استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة البيان عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها في «تويتر» و«فيسبوك»، أن مستوى الأداء في ختام الجولة الأولى كان ضعيفاً، بينما رأى 27.66% العكس. وطرحت البيان على متابعيها في الحسابات الثلاثة، سؤالاً محدداً مفاده «كيف ترى مستوى الأداء في أولى جولات كأس آسيا؟»، فجاءت الردود في الموقع الإلكتروني بنسبة 13% يرون أن المستوى قوي، بينما يرى 87% خلاف ذلك. ويرى 30% عبر «تويتر» أن المستوى قوي، في مقابل 70% يرون أن مستوى الأداء ضعيف، بينما أجاب 40% من المستطلعين عبر «فيسبوك» بأن المستوى قوي، في مقابل 60% يرون أن مستوى أداء المنتخبات ضعيف.