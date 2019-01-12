«صقر» يتفاعل مع الجماهير

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قامت تميمة المنتخب السعودي «صقر»، بجولة تفاعلية في دبي أول من أمس، تفاعلت معها جماهير كرة القدم المتابعة للنهائيات الآسيوية الحالية في الإمارات، وشملت رحلة «صقر»، عدداً من المواقع السياحية البارزة، وجاءت استكمالًا لتوزيع التذاكر والهدايا على الجماهير والتقاط الصور التذكارية.

وأكد إبراهيم القباع مدير إدارة التواصل في الاتحاد السعودي، أن الهدف من الجولة، مشاركة الجماهير من مختلف الجنسيات مع التميمة، وتفعيل التواصل معهم. وقال: «نتطلع لدعم الجماهير السعودية في مباراة «الأخضر» أمام لبنان اليوم، وهذا لن يأتي إلا بتذليل الصعاب أمام الجماهير، كما أننا حرصنا من خلال هذه الجولة على تفاعل الأطفال مع التميمة، ومشاركتهم في لعِب كرة القدم، وتقديم التذاكر لحضورالمباراة». وقام الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتوزيع التذاكر المجانية في دبي، على الجماهير السعودية الراغبة في حضور مباريات «الأخضر» أمام لبنان على ملعب استاد آل مكتوم في دبي.