«ميسي آسيا»: تنتظرنا مهمة صعبة أمام الأبيض

المصدر: دبي - علي الظاهري

يعتبر اللاعب التايلاندي شاناتيب سونغ كراسينز أحد أقصر اللاعبين المشاركين في بطولة كأس أمم آسيا 2019 والبالغ 158 سم فقط، وكان بمثابة الورقة الرابحة لـ «أفيال الحرب» بعد إحرازه هدف الفوز في المباراة الأخيرة أمام البحرين والتي انتهت بهدف دون مقابل لصالح تايلاند.

ووصف نجم برشلونة السابق تشافي هيرنانديز شاناتيب بأنه «ميسي» آسيا، وأعرب شاناتيب عن سعادته بانتزاع 3 نقاط ثمينة أمام البحرين، وقال إنهم تنتظرهم مهمة صعبة أمام «الأبيض»، وذكر شاناتيب إنه سبق له اللعب ضد منتخبنا الوطني، ويدرك مدى صعوبة المواجهة، مضيفاً إنهم يتطلعون إلى الفوز على أصحاب الأرض بروح البحرين.