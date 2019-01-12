1140 متطوعاً في دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي ــ تصوير ـ سالم خميس

كشف العقيد حمد بن ديلان مدير مجموعة دبي أن عدد المتطوعين الموزعين بين استاد راشد واستاد آل مكتوم يبلغ 1140 متطوعاً من مجموع 1500 مسجلين ضمن برنامج التطوع في مجموعة دبي، مشيراً إلى أن كل مباراة يتم تخصيص 350 متطوعاً في مختلف الاختصاصات اللوجيستية والإعلام وغيرها من الأمور التنظيمية الأخرى.

وقال خليل إبراهيم السقاي مشرف المتطوعين في المجموعة إن هؤلاء الشباب يشاركون في تأمين المباريات بحماس وهم في خدمة البطولة على مدار 24 ساعة، مشيراً إلى أن المتطوعين يمثلون أكثر من 100 جنسية من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة.

وأوضح خالد عبدالله مشرف المتطوعين حملة الأعلام في الملعب، أن كل متطوع يحاول تقديم كل طاقاته من أجل ظهور البطولة بأفضل صورة وأن اللجنة المنظمة قامت بتخصيص حافلات لتسهيل تنقل المتطوعين من مناطق سكنهم إلى الملاعب.