مهرجان الكرة النسائية يخطف الأضواء

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شاركت عشرات الفتيات من جميع أنحاء دولة الإمارات في فعالية أقامتها مبادرة «هذه رياضتي» التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للمتميزات من المشاركات في البرامج المجتمعية لكأس آسيا الإمارات 2019. وشهدت الفعالية التي عقدت في منطقة الجمهور الرسمية في «ع البحر» بكورنيش أبوظبي مشاركة أكثر من 60 فتاة تتراوح أعمارهن من 11 إلى 18 عاماً، استمتعن بأمسية مليئة بالأنشطة والترفيه قبل أن يتوجهن إلى استاد مدينة زايد الرياضية لحضور مباراة الإمارات والهند، في تجربة فريدة للكثيرات ممن لم يسبق لهن حضور مباراة دولية.

واستمتع الحضور بمشاهدة عروض حية من بوليوود من أداء فرق رقص من الهند، إضافة إلى رقصة العيالة التراثية الإماراتية، كما أتيحت للمشاركين فرصة مقابلة فاطمة العلي، أول لاعبة هوكي جليد من الإمارات، وغيرها من نجوم الرياضة النسائية اللاتي يعتبرن مصدر الإلهام للكثير من الفتيات. وكان القائمون على المبادرات المجتمعية قد دعوا المشاركات إلى منطقة الجمهور والمباراة، بناءً على ما قدمنه خلال الشهور الماضية، حيث شهدت الفعاليات السابقة للبطولة مشاركة أكثر من 70 ألف طفل في أنشطة تعليمية ورياضية في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وقالت فاطمة العلي لاعبة هوكي الجليد الإماراتية: «دائماً ما كانت الرياضة جزءاً من حياتي وتكوين شخصيتي، فمعظم أصدقائي هم أشخاص قابلتهم أثناء ممارسة الرياضة».