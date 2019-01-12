عيسى بن راشد يلتقي الإعلاميين

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تفقد الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مملكة البحرين، المركز الإعلامي لبطولة كأس الأمم الآسيوية في فندق باب القصر بأبوظبي.

وكان في استقباله كل من مصطفى طنطاوي مدير العمليات، ومرشد الشامسي مدير إدارة التشريفات بالفندق. والتقى الشيخ عيسى بن راشد وهو أحد أقطاب الكرة الخليجية والعربية، العديد من الإعلاميين بفندق باب القصر الذي يستضيف كافة الوفود الإعلامية المشاركة في تغطية بطولة كأس الأمم الآسيوية التي تقام في أبوظبي حتى مطلع فبراير القادم.

وأشاد بجهود الإعلاميين في تغطية البطولة الآسيوية وبالتنظيم الرائع للإمارات، مؤكداً أن النجاح التنظيمي والإبداع ليس غريباً على عيال زايد الذين يبهرون العالم كل يوم بما يقدمونه من تنظيم متميز وإبداعي في مختلف البطولات والألعاب الرياضية.