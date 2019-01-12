خوان بيتزي: نسعى لفرض أسلوبنا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي جاهزية فريقه لمنازلة منتخب لبنان، وقال: «سنعمل على تطبيق ما خططنا له، ونثق في قدراتنا وسنفرض أسلوبنا لتحقيق نتيجة إيجابية، كما فعلنا في مواجهة كوريا الشمالية في الجولة الماضية.

وأضاف: «كل اللقاءات صعبة فالجميع يمتلك خططه الخاصة ونقاط القوة، ومنتخب لبنان جاهزون لنا، وشاهدنا مبارياتهم ونعرف أن الأسلوب الوحيد للتغلب عليهم هو بذل كل الجهود ومن سيفرض أسلوبه على الآخر سيكتب له الفوز».وقال: «من المنطقي عندما اخطط لأي مباراة أن أضع استراتيجية وليس دائماً ما نخطط له يحدث، هناك أمور قد تطرأ على المباراة وعلى المدرب أن يخلق البديل، وأسلوبنا في الملعب واضح جداً، ونسعى لتجاوز الخصم».

من ناحيته أكد المونتنيغري ميودراغ رادولوفيتش مدرب المنتخب اللبناني أن الأداء المنضبط في أرضية الملعب كفيل بإعادة لبنان إلى المسار الصحيح في كأس أمم آسيا.

وقال: «من الصعب جداً خوض اللقاء بعد الهزيمة في المباراة الأولى، لكن اعتقد أن لدى اللاعبين عزيمة وإصراراً على تحقيق نتيجة إيجابية أمام السعودية، وعلينا تحقيق الالتزام والانضباط داخل الملعب ذلك».

وأضاف: «نحاول الفوز في كل مباراة، وأؤمن بجودة وشخصية لاعبينا، وما زالت هناك مباراتان وكل الاحتمالات مفتوحة، وأشعر بأننا سنقدم أداءً جيداً».