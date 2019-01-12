إيران وفيتنام.. اختبار صعب

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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يأمل المنتخب الإيراني حسم تأهله إلى دور الستة عشر وذلك حين يلتقي نظيره الفيتنامي في الساعة الثالثة عصر اليوم على استاد آل نهيان بنادي الوحدة ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة.

وتتطلع إيران إلى استغلال البداية القوية التي حققتها بعد الفوز العريض على اليمن بخماسية في الجولة الأولى وضمان التأهل إلى الدور التالي، إذ تتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن العراق الذي يحتل المركز الثاني، فيما يحتل المنتخب الفيتنامي المركز الثالث من دون رصيد.

ورغم أن الترشيحات تصب في مصلحة المنتخب الإيراني بالنظر إلى التاريخ وفارق الإمكانيات بين المنتخبين إلا أن المنتخب الفيتنامي يسعى لأن يكون نداً قوياً وذلك بعدما ظهر بمستوى جيد للغاية في مباراته الأولى أمام العراق والتي خسرها 2-3 بهدف في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، ولذلك تعد المباراة في غاية الأهمية بالنسبة لفيتنام الطامحة للخروج بنتيجة إيجابية تمكنها من الحفاظ على حظوظ التأهل إلى الدور الثاني.

وقال كارلوس كيروش، مدرب إيران، إنهم لا يؤدون وظيفة ممثلين على مسرح، وعندما تنتهي من مواجهة خصم ما تتأهب لملاقاة الآخر، وبطبيعة الحال لدينا طموحات وأحلام، ونتملك فريقاً جيداً ولاعبين رائعين، وبوجود الجماهير والأسر والأصدقاء سنواصل رحلة الكفاح في هذه البطولة الصعبة، لأنه ليس هناك أمر سهل في كرة القدم، ولا نستطيع توقع النتائج خصوصاً أمام فيتنام.

من ناحيته قال الكوري الجنوبي بارك هانغ سيو، مدرب فيتنام، إنه سيعتمد على قوة وحيوية لاعبيه الشباب في مواجهة إيران .

وتابع: «إيران فريق قوي ومنضبط تكتيكياً، ومدربهم متواجد معهم منذ 10 سنوات، وأعتقد أنهم جاهزون بشكل كبير»، مشيراً إلى أن فريقه ليس أقل من نظيره الإيراني.