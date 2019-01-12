جاسم الدوخي: نحتاج تغييراً في استراتيجية المنتخب

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

أعرب جاسم الدوخي نجم منتخبنا الوطني الأسبق، عن سعادته بوصول الأبيض إلى أربع نقاط غالية بعد فوزه أول من أمس على نظيره المنتخب الهندي، واصفاً الوضع الحالي بأنه بات صعباً، خاصة بعد أن أصبح منتخبنا على مشارف دور الستة عشر، وهو الأمر الذي يحتم على الجهاز الفني تبديل الاستراتيجية التي يتعامل بها مع المباريات إن أراد لنا أن نمضي أبعد من دور الـ 16 الذي يتطلب استراتيجية أفضل مما عليه منتخبنا اليوم.

ودعا إلى جلسة مكاشفة عاجلة بين الجهازين الفني والإداري لمنتخبنا الوطني من أجل إقناع المدير الفني لمنتخبنا الوطني زاكيروني بتعديل في تعامله مع المواجهات المقبلة بعيداً عن التدخل في عمله، لأنه معروف أنه لا يجوز التدخل في عمل الجهاز الفني، بل تأتي الجلسة في إطار تقديم النصح والمشورة الفنية، لأن الجهاز الإداري لمنتخبنا الوطني يضم أسماء لها خبرات طويلة في ملاعب كرة القدم، بجانب وجود لجنة فنية تابعة لاتحاد كرة القدم، لو استمع لها زاكيروني في هذه المرحلة في إطار المشورة العامة فإنه يكون أفضل.

وأبدى رضاءه عن الدور الكبير والدعم والمساندة التي يقدمها جمهورنا الوفي إلى منتخبنا الوطني، خاصة في المواجهة الثانية أمام الهند، حيث كان الحضور كبيراً ولافتاً رغم حالة عدم الرضى التي سادت الجماهير عقب التعادل مع البحرين في المواجهة الأولى، لكنهم حضروا في المواجهة الثانية بكثافة، وهذا دليل حبهم للأبيض، وهو أمر يبشر بأن الأبيض سيحظى بدعم جماهيري كبير في الدور المقبل، لذا على اللاعبين والجهاز الفني تقديم أفضل ما عندهم لإسعاد هذا الجمهور الوفي، كما تمنى الدوخي أن يكثف قائد المنتخب الوطني اللاعب الخلوق الخبرة إسماعيل مطر في الفترة المقبلة من جلساته التحاورية مع زملائه اللاعبين وصولاً لأفضل النتائج في المواجهة المقبلة وفي دور الـ 16.