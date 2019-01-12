فيصل الشعفار: استثمار الفوز طريقنا للدور الثاني

المصدر: دبي-ياسر قاسم

عبر القطب الوصلاوي فيصل الشعفار، عن سعادته بالفوز الذي حققه المنتخب الوطني على نظيره الهندي في الجولة الثانية. وقال: إن الوصول للنقطة الرابعة في نظام المجموعات أمر جيد، بغض النظر عن المنافسين في المجموعة. فكرة القدم لا تعرف الأسماء بقدر ما تعترف بالنتائج. والحمد لله أن منتخبنا اقترب من التأهل. ومن الواجب استثمار الحالة المعنوية بعد الفوز والوقوف بقوة مع المنتخب في مباراته الأخيرة في الدور الأول أمام تايلاند، ليستمر المشوار بعد ذلك في الدور الثاني بإذن الله تعالى.

وأوضح فيصل الشعفار أن الكثيرين ربما يكون لديهم بعض الملاحظات في الأداء، ولكن في هذا التوقيت يجب أن يسود التفاؤل، خاصة أن باب التأهل مفتوح على مصراعيه للمنتخب. مشيراً إلى أن البطولات المجمعة كثيراً ما يحدث فيها ذلك، والعبرة بالنتائج، ومنتخبنا قادر على الظهور بمستوى أفضل من ذلك، والدور الثاني بالتأكيد سيكون مختلفاً من ناحية المستوى والتكتيك.