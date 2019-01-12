عبدالسلام جمعة: نقطة تحول لتقديم الأفضل

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أكد عبدالسلام جمعة لاعب منتخبنا الوطني السابق، مدير فريق الظفرة أن وصول «الأبيض» إلى النقطة الرابعة من البطولة يعد نقطة تحول لتقديم الأفضل في مباراة تايلاند المقبلة وكسب نتيجة المباراة مع مواصلة المشوار بقوة.

مشيراً إلى أن الفوز على الهند حقق العديد من المكاسب، بخلاف نيل النقاط الثلاث، ومنها أنه منح جرعة معنوية كبيرة للاعبين، بعد الانتقادات التي تعرض لها المنتخب، عقب مباراته الأولى أمام البحرين، كما أنه سيزيد من الوقفة الجماهيرية التي لديها انعكاس إيجابي على أداء اللاعبين في الملعب.

وقال لاعب منتخبنا الوطني السابق: لا بد من استغلال المعنويات العالية بتكرار الفوز على تايلاند، حتى الآن المنتخب يسير في الطريق الصحيح بتعادل وفوز، وحال نجاحه في الفوز على تايلاند سينال صدارة المجموعة ويكون قد أنجز المهمة بنجاح وبالتالي يدخل أجواء المراحل النهائية لأنه سيكون متشبعاً بالثقة.