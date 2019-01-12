عبدالله سلطان: التركيز وراء تحقيق الانتصار

المصدر: خورفكان - محمد فضل

أكد عبدالله سلطان كابتن منتخبنا الوطني الأسبق، أن لاعبي الأبيض حققوا الأهم أمام الهند بحصولهم على النقاط الثلاث التي تصدروا بها المجموعة الأولى، موجهاً التهنئة للاعبين وجهازهم الفني بتحقيقهم الفوز الأول في البطولة على المنتخب الهندي، لافتاً إلى أن لاعبي الأبيض لديهم الكثير ليقدموه في قادم الجولات بدءاً من مباراة تايلاند يوم الاثنين المقبل في ختام مباريات الدور الأول.

وأشار نجم الأبيض الأسبق إلى أن الجمهور والشارع الرياضي ينتظران بالتأكيد الأفضل من قبل اللاعبين مع ضرورة الحفاظ على قمة هذه المجموعة لكي يدخل إلى دور الـ 16 بأريحية ومعنويات عالية، خصوصاً أن مواجهات ثمن النهائي تلعب بنظام خروج المهزوم، موجهاً نصائحه الغالية للاعبي الأبيض بضرورة التركيز واللعب بقتالية و بروح الفريق الواحد وأن يقدموا أفضل ما لديهم في المنافسة، مشيراً إلى أن منتخبنا الوطني محتاج لوقفة الجميع في مقبل المباريات.