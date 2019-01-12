منذر علي: تغيير الأسلوب و التشكيلة

المصدر: دبي- علي الظاهري

أكد منذر علي نجم منتخبنا الوطني ولاعب الوصل سابقاً، أن الأبيض مطالب بالتفكير والتركيز في بطولة كأس أمم آسيا خطوة بخطوة، وأن الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني، بحاجة إلى تغيير أسلوب اللعب إلى جانب تشكيلة اللاعبين، من أجل حصد نتائج أفضل وتحقيق الأهداف وتلبية طموحات وتطلعات جماهير الإمارات في مشوار الآسيوية. وقال لـ «البيان الرياضي»، إن تصدر المجموعة عبر انتزاع 3 نقاط ثمينة من الهند كان مهماً وضرورياً إلا انه في المقابل لم يكن مستوى الأداء على قدر الطموح.

موضحاً إن الجولة الثالثة والحاسمة ستشهد منافسة شرسة بين المنتخبات المتواجدة في المجموعة بجانب الإمارات، ويجب دخول اللقاء بعقلية الفوز والبحث عن النقاط الثلاث بعيداً عن التفكير في حسابات التعادل، مشيراً إلى أن المنافس القادم منتخب تايلاند يعتبر من المنتخبات المتطورة وسيكون دافع «أفيال الحرب» للفوز كبيراً باعتباره يمتلك 3 نقاط في رصيده كما أن الفرصة قائمة بالنسبة للمنتخبات الأخرى المتمسكة بفرصة التأهل.