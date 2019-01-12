المحرزي: الفوز على الهند أحيا آمال الصعود

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أكد سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة نادي مسافي، أن الفوز الأول الذي حققه منتخبنا على نظيره الهندي أول من أمس بهدفين نظيفين أحرزهما خلفان مبارك وعلي مبخوت، أحيا الآمال من جديد في بلوغ الأبيض منافسات الدور الثاني من بطولة آسيا المقامة حالياً بالإمارات، وأشار رئيس مجلس إدارة نادي مسافي، إلى أن الكرة الآن بملعب أبناء الإمارات نجوم الأبيض وجهازهم الفني بقيادة المدرب الإيطالي زاكرويني، لافتاً إلى أن اللاعبين يقع على عاتقهم الكثير من أجل المحافظة على صدارة المجموعة الأولى، كما وصف المحرزي، الانتصار الذي تحقق على منتخب الهند الصعب بأنه جاء في وقته، واستطعنا أن نتصدر المجموعة الأولى بأربع نقاط من لقاءين وبات الأبيض على بعد نقطة على أقل تقدير ليتواجد في دور ثمن النهائي من البطولة الآسيوية الحالية.

وبين، أن وتيرة الأداء في تصاعد مقارنة بمباراة البحرين الأولى في الافتتاح والتي لم يقدم فيها الأبيض العرض والأداء المنتظر، لافتاً إلى أن مدرب منتخبنا الوطني زاكروني عرف فيها كيف يتفوق على نظيره الإنجليزي قسطنطين مدرب منتخب الهند، وخصوصاً في ما يتعلق بالجانب الهجومي والذي كان فعالاً وبالفعل تمكن الثنائي خلفان ومبخوت أفضل لاعبي الأبيض من تأمين الفوز لمنتخبنا الوطني.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي مسافي أن الشارع الرياضي والجمهور الكبير أبدى ارتياحه للفوز لكن ينتظر بالتأكيد مزيداً من التجويد في الأداء مع ضرورة تلافي الأخطاء أمام المنتخب التايلاندي خلال المواجهة التي تقام بعد غد، محذراً في نفس الوقت من خطورة أفيال تايلاند بعد فوزهم أمس الأول على البحرين وهو الفوز الذي ربما يربك حسابات هذه المجموعة حيث باتت المنتخبات الأربعة تمتلك جميعها فرصة التأهل لدور ثمن النهائي.