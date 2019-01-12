حسن بولو: نظام البطولة ضاعف الإثارة

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

أكّد حسن الشيباني الشهير بحسن بولو، نجم ومدرب نادي الوصل السابق، أن نظام النسخة الحالية لكأس أمم آسيا أضفى نوعاً من الإثارة على مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات، حيث تلعب المسابقة بنظام صعود صاحبي المركز الأول والثاني، إضافة إلى أحسن أربعة منتخبات صاحبة المركز الثالث، وهذا النظام دفع المنتخبات للتفكير بالفوز وقطع شوط كبير ومبكر في التأهل لدور الـ 16.

وقال : «لقد شهدت الجولة الأولى فوز بعض المنتخبات وبالتالي زالت عنها بعض الضغوط، وهناك منتخبات قدمت حضوراً قوياً ودخلت المنافسة من أوسع أبوابها مثل منتخبات السعودية وكوريا الجنوبية وإيران» .وأضاف: «هناك مفاجآت كشفت عنها الجولة، تمثلت في فوز الهند والأردن وتعادل فلسطين، وهي أمور لم تكن في الحسبان، وأعطت البطولة إثارة كبيرة وحافزاً لحصد بطاقة العبور للدور المقبل. واختتم الكابتن حسن بولو حديثه بالقول: «أتوقع مستوى عالياً للبطولة لارتفاع مستوى بعض المنتخبات، والملاعب الممتازة».