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بنهاية مباراة الأبيض أمام الهند يكون المنتخب قد أكمل 20 مباراة في مشواره مع الإيطالي البرتو زاكيروني، حيث لعب الأبيض 7 مباريات رسمية فاز في 2 وتعادل في 5 ولم يخسر المنتخب في عهد المدرب وله 4 وعليه هدف، كما لعب المنتخب 13 مباراة ودية مع المدرب الإيطالي فاز في 4 وتعادل في 2 وانهزم 6 مرات وسجل 10 أهداف وعليه 11 هدفاً.

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يعد لاعب منتخبنا الوطني علي مبخوت هداف الأبيض في عهد المدرب زاكيروني حيث سجل 5 أهداف منها 2 في المباريات الرسمية، وسجل محمد عبدالرحمن هدفين، مع هدف لكل من أحمد خليل وخلفان مبارك وأحمد مال الله وعلي سالمين.