الأحمر نحو استعادة روح «الافتتاح»

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

أعرب علي مدن لاعب البحرين، عن خيبة أمله تجاه الخسارة أمام تايلاند بهدف دون مقابل، وقال إن أبرز أسباب الخسارة أمام «أفيال الحرب» هو سوء التمركز لدى بعض اللاعبين وعدم الإعداد بشكل جيد للقاء منذ صافرة البداية مشيراً إلى أنهم طووا صفحة الخسارة وتنتظرهم مباراة مهمة أمام الهند. وأضاف علي مدن إنهم قادرون على استعادة المستوى السابق والروح القتالية التي ظهر بها البحرين أمام الإمارات في مباراة الافتتاح، مشيراً إلى أن التعويض مطلب وضرورة أمام الهند. من جهته قال حارس مرمى البحرين سيد شبر علوي إن «الأحمر» لم يكن في المستوى المطلوب و«الفورمة» حيث أهدر «الأحمر» العديد من الفرص وبعض اللاعبين لم يكونوا في يومهم.