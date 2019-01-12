محلف قانوني يترجم المؤتمرات الصحفية

لفت ممدوح خضر مترجم المؤتمرات الصحفية للمدربين في نهائيات آسيا، أنظار مختلف وسائل الإعلام التي تقوم بتغطية تلك المؤتمرات سواء قبل المباريات أو بعدها، حيث يقوم بترجمة رياضية دقيقة، في كل من المراكز الصحفية في استاد آل مكتوم واستاد راشد واستاد نادي الشارقة، ويعمل ممدوح خضر ابن مدينة دمياط الساحلية المصرية، محلفاً قانونياً بإحدى شركات الترجمة القانونية التابعة لوزارة العدل في الإمارات، وسبق له ترجمة مراسم حفل قرعة البطولة نفسها التي أقيمت في برج خليفة، ويبدي سعادته بأجواء البطولة وحسن تنظيمها، وبالوجود الإعلامي الكبير من مختلف دول آسيا، ويقول لم أجد صعوبة في تأدية مهمتي على الوجه الأكمل على الرغم من صعوبة اللكنة الخاصة بالصحفيين الأستراليين.

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