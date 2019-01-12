ولد علي: النتيجة لا تعكس أداء الفدائي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أكد الجزائري نور الدين ولد علي مدرب منتخب فلسطين، أن «الفدائي» لعب بشكل جيد أول 20 دقيقة، أمام أستراليا، وكانت هناك أخطاء استفاد منها المنافس في تسجيل هدفيه، وقال: «من يسمع أننا خسرنا بنتيجة 0-3، يعتقد أن المباراة كانت ضغطاً متواصلاً من المنافس، ولكن هذا غير حقيقي، ومع هذا نحن نعتبرها نتيجة ثقيلة، قياساً على ما قدمناه في مباراتنا الأولى، والآن أمامنا 3 نقاط مهمة، وعلينا الفوز بها في الجولة الأخيرة للتأهل إلى الدور التالي».

وأشار إلى أن التغييرات التي أجراها خلال المباراة كان هدفها بالنسبة للمنتخب الفلسطيني، عمل توازن في وسط الميدان، وتنشيط بعض المراكز.

وعن إمكانية فوز أستراليا باللقب الآسيوي، قال مدرب فلسطين: «لا نستطيع من الآن الحكم على أستراليا أو باقي المنتخبات مع نهاية الدور الأول، لأن هناك ضغوطاً على المنتخبات لجمع النقاط، ولكن الاستراتيجيات تختلف في الأدوار التالية، وتختلف معها حسابات التأهل لكل مرحلة، ومن يفز علينا أن نهنئه باللقب».