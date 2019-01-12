أرنولد: نتوقع التحسن في المستقبل

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

توقع جراهام أرنولد مدرب منتخب أستراليا، أن يتحسن أداء فريقه كثيراً في المباريات التالية، وذلك بعد الفوز بثلاثة أهداف نظيفة أمس، على المنتخب الفلسطيني، وقال: «أسباب فنية دفعتنا إلى إدخال كريس وجاكسون إلى المباراة وهو قرار تكتيكي، وكان اللاعبون خط دفاع أمامياً شبابياً، وقدم فريقي أداءً رائعاً، ونتوقع أن نتحسن مع مرور الوقت».

وعن الهدف الأول، قال: «الطريقة التي يتحرك بها جيمي جميلة جداً داخل منطقة الجزاء، ويحتاج إلى بعض الثقة، ونحن نمنحه هذا، وهو يعمل بشكل جدي في الفريق، وكذلك لمابيل صاحب الهدف الثاني، ومن الرائع أن تكون هناك بيئة تنافسية بين اللاعبين، ولدينا الآن 4 أو 5 لاعبين لديهم خبرات آسيوية، وفرصة كذلك أمام الشباب للحصول على فرصة الخبرة في تلك البطولات الكبرى».

وتابع: «المنتخب الفلسطيني حاول اللعب بطريقة الأردن، وعلمنا أن اللاعبين لم يكن لديهم معسكر طويل، واستغرق بعض الأمر حتى ندير الأمور، وعندما خسرنا تعلمنا الكثير، وكنا عازمين على إصلاح الأمور».