عبدالله بن محمد يشيد بالمركز الإعلامي لاستاد راشد

أشاد الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان بالتجهيزات المتميزة للمركز الإعلامي لاستاد راشد في نادي شباب الأهلي، الذي يعد من المراكز المتميزة التي تم استحداثها لنهائيات آسيا، وقام حمد بن ديلان مدير مجموعة دبي بحضور بدر حارب مدير الفاعليات، بشرح للتجهيزات المقدمة للإعلامين، حيث يستوعب المركز ما يقارب 400 شخص، ومزود بأجهزة اتصالات حديثة وشاشة عرض تلفزيونية عملاقة لعرض المباريات.

يذكر أن اللجنة المنظمة أنشأت 5 مراكز إعلامية متطورة ومتميزة في كل من أبوظبي والعين ودبي والشارقة، وهي المدن المستضيفة لمنافسات نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019». وأشاد الإعلاميون بتلك المراكز التي تعد من العلامات المضيئة للبطولة.