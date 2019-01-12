ابن ثعلوب: الفوز على الهند جسر العبور

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ثمن محمد بن ثعلوب الدرعي، عضو اللجنة المنظمة لكأس آسيا مدير مجموعة أبوظبي الفوز الذي حققه منتخبنا الوطني على الهند 2- صفر أمس الأول في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس آسيا الإمارات 2019، وقدم ابن ثعلوب التهنئة للاعبين والجهازين الإداري والفني للمنتخب ولجماهير الأبيض الوفية بمناسبة الفوز الأول، معتبراً أن الفوز على الهند يمثل جسراً مهماً لبلوغ صدارة المجموعة الأولى من البطولة، مشدداً أهمية الاستمرار في تقديم الأداء القوي لتحقيق الطموحات المرجوة.

وامتدح الدور المهم الذي ظلت تضطلع به الجماهير الوفية على مستوى الدولة من مواطنين ومقيمين، مؤكداً دورهم الذي يمثل اللاعب رقم واحد في صفوف الأبيض الإماراتي، مجدداً ثقته بدعم تلك الجماهير لطموحات منتخبنا الوطني التي لا سقف لها، ومتمنياً تضافر كافة الجهود الجماهيرية والإعلامية في دعم مسيرة «الأبيض» الإماراتي في البطولة الآسيوية، ذاكراً أن المنتخب قادر على تجاوز الصعاب بالإرادة وحب الشعار، بالرغم من قوة المنافسة التي كشفت تطور الكرة الآسيوية.