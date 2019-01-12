طبيب أسنان يدير لقاء أوزبكستان وتركمانستان

المصدر: دبي - العوضي النمر

كلّفت لجنة الحكام في نهائيات آسيا «الإمارات 2019» حكمنا الدولي، طبيب الأسنان، عمار الجنيبي بإدارة مباراة أوزبكستان وتركمانستان التي ستقام غداً باستاد راشد، ويعاونه حكمنا محمد عبدالله حكماً إضافياً أول، وتركي الخضير حكماً إضافياً ثانياً، والثنائي الإماراتي محمد الحمادي مساعداً أول، وحسن المهري مساعداً ثانياً، ومعهم محمد العكبري حكماً رابعاً، ويعد هذا التكليف الأول في هذه البطولة للجنيبي، وسبقه محمد عبدالله في إدارة مباراة الصين وقيرغيزستان، التي انتهت بفوز الصين بهدفين مقابل هدف.