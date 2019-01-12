أحمد آل ثاني يوجّه بتسهيل دخول الجماهير

وجّه أحمد آل ثاني رئيس مجموعة الشارقة، بعد اجتماع المجموعة أمس في استاد الشارقة، الذي حضره عيسى هلال مدير المجموعة، وخالد الناخي نائب مدير المجموعة، ود. إيهاب سالم مدير الحدث، والعقيد د. أحمد الناعور مدير اللجنة الأمنية، وبخيت القرص مسؤول الأمن، والرائد سيف القصير، بوضع ضوابط إضافية لحل بعض المشكلات الصغيرة التي تتعلق ببيع التذاكر قبل المباراة بالاستاد، وتنفيذ خطة أمنية يتشارك في تنفيذها جميع المعنيين، لضمان الوصول إلى مقعد لكل من يتمكن في الحصول على تذكرة من داخل الاستاد.

تشتمل الخطة الأمنية فيما يتعلق بدخول الجماهير لمباراة العراق واليمن التي يستضيفها استاد الشارقة يوم السبت 12 يناير، وتهدف الخطة إلى تسهيل وصول كل متفرج إلى مقعده في الملعب، وتتضمن الاستعانة بلوحات إرشادية ومكبرات الصوت لمساعدة الجماهير على التوجه للأماكن الصحيحة وتقليل تكدس الجماهير على الأبواب وضمان سلامة الوصول إلى الأماكن المقصودة.