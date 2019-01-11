كوريا الجنوبية والصين إلى دور الـ 16 من كأس آسيا

المصدر: أ ف ب

بلغت كوريا الجنوبية وصيفة 2015 والصين دور الـ16 من كأس آسيا 2019 لكرة القدم، بعد فوز الأولى على قرغيزستان 1-صفر والثانية على الفيلبين 3-صفر، الجمعة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس آسيا 2019 لكرة القدم.

وحسمت الصين مواجهتها قبل ساعتين من مباراة كوريا الجنوبية وكانت بحاجة لفوز أو تعادل الأخيرة كي تضمن تأهلها حسابيا، علما بأن بطل ووصيف كل من المجموعات الست يتأهلان الى الدور التالي مع أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، قدم وو لي عرضا رائعا وسجل هدفين جميلين (ق44 و60)، وكان وراء كل فرص العملاق الآسيوي في المباراة، فيما أكمل البديل يو داباو الثلاثية بعد 19 ثانية من نزوله (ق80).

وتصدرت الصين الترتيب بست نقاط وبفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية، فيما بقيت الفيلبين وقرغيزستان اللتان تشاركان للمرة الاولى في النهائيات من دون رصيد بعد تعرضهما لخسارة ثانية.

وبعد فوزها على قرغيزستان 2-1، قدمت الصين أمام الفيلبين عرضا أفضل من مباراتها في الجولة الأولى بعدما كانت الأكثر سيطرة وفرصا في المباراة.

وكان وو لي (27 عاما) الهداف التاريخي لفريق شنغهاي سيبغ، نجم المباراة من دون منازع.

وافتتح لي التسجيل بعدما تلقى تمريرة من هاو غونمن ليتقدم ويضعها من فوق حارس مرمى الفيلبين مايكل فولكسفارد الذي خدع تماما بالكرة الرائعة (ق40). واقترب من إضافة الهدف الثاني بعدما تلقى كرة طويلة سددها على الطائر رائعة، أبعدها فولكسفارد ببراعة الى ركنية (ق51).

واستمر وو لي في عرضه المنفرد بتسجيل الهدف الثاني بنسخة مكررة من الهدف الأول، بعدما تلقى كرة هاو غونمن من ركلة حرة سددها مباشرة في شباك فولكسفارد (ق66). وحسمت الصين المواجهة برأسية من البديل يو داباو برأسه في الشباك (ق80).

وهو الفوز الرابع للصين على الفيلبين في تاريخ مواجهاتهما، حيث هزمتها 7-صفر في تصفيات كأس آسيا 1996، و8-صفر في التصفيات نفسها لنسخة 2000، ثم 8-1 في مباراة ودية في 2017.

وفي المباراة الثانية على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، سجل كيم مين جاي هدف الفوز لكوريا الجنوبية (ق41).

وتقام مباريات الجولة الثالثة والأخيرة في 16 الحالي، فتلتقي كوريا الجنوبية مع الصين لتحديد المتصدر، وتلعب قرغيزستان مع الفيلبين.

وعلى غرار مباراتها الأولى أمام الفيلبين لم تستثمر كوريا الجنوبية سيطرتها المطلقة على المجريات في تسجيل أكثر من هدف رغم الفرص الكثيرة التي سنحت لها. وخاضت مباراتها الثانية والأخيرة قبل أن ينضم اليها نجمها سون هيونغ-مين المحترف مع توتنهام الانجليزي.

وسجلت كوريا هدفها الوحيد عبر كيم مين جاي بعدما قفز لركنية من فوق مدافع قرغيزستان كوتمان كاديربيكوف وحول الكرة رأسية (ق41).

وعاند الحظ كوريا الجنوبية ثلاث مرات بعدما أصابت كرات لاعبيها العارضة مرتين والقائم مرة واحدة.

وكان هوانغ أوي جو ارتقى لكرة رأسية لكنها أصابت العارضة ونزلت على خط مرمى قرغيزستان ثم تم إبعادها (ق68)، قبل أن يعاند الحظ اللاعب نفسه بعدما أصابت تسديدته القوية يد الحارس كوتمان قادربيكوف ثم القائم (ق72). وأكمل هوانغ هي تسان مسلسل سوء الحظ لكوريا الجنوبية بعدما أصاب العارضة وهو في وضعية جيدة للتسجيل (ق76).