بالفيديو.. ميثاء إعلامية صينية تتحدث العربية بطلاقة

المصدر: عماد الدين إبراهيم

أبهرت ميثاء الإعلامية الصينية في قناة "سي سي تي في" حضور المؤتمر الصحافي لمدرب المنتخب العراقي عبر تحدثها بلغة عربية فصحية كما أدهشت الحضور بانها عرفت نفسها باسم عربي وهو "ميثاء" وعن سر الاسم العربي وتحدثها باللغة العربية تقول ميثاء" لقد درست اللغة العربية في جامعة الاقتصاد والتجارة الدولية في بكين وتخصصت بجانب الإعلام في اللغة العربية التي أحبتها وتحرص على الحديث بها في كافة تغطياتها الصحافية.

أما اسم ميثاء فهو اسم عربي منحتها له أستاذة اللغة العربية في الجامعة أبان دراستها الجامعية عندما رأت تميزها في اللغة العربية ومنذ ذاك الحين أصبح اسمها هو ميثاء وهي تفخر بذلك وبتواجدها في دولة الإمارات وإمارة الشارقة وهى إمارة باسمة والكل فيها مبتسم ووصفت تنظيم الإمارات لكاس أسيا بانه مبهر ويجسد التسامح الذي تعيشه أكثر من مئتي جنسية على ارضها في محبة وسلام.