الصيـن والفلبين.. حسابات التأهل

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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يلتقي منتخبا الصين والفلبين اليوم على استاد محمد بن زايد في 5.30 عصراً في الجولة الثانية لكأس الأمم الآسيوية، والمواجهة تحمل عنواناً رئيسياً وهي حسابات التأهل إلى الدور الثاني، حث نجح «التنين» في ضربة البداية أمام قيرغزستان وفاز 1- 0 بصعوبة، وتحقيق ثلاث نقاط اليوم أمام الفلبين تضمن التأهل إلى الدور الثاني، في المقابل خسر الفلبين في الجولة الأولى أمام كوريا الجنوبية بهدف وحيد. ويقود الإيطالي الشهير مارتشيللو ليبي المنتخب الصيني منذ عامين، كما يقود المنتخب الفلبيني السويدي إريكسون وهو صاحب خبرات دولية أيضاً وخبرة بالدوريات الأوروبية خصوصاً الإيطالي، ويخشى الصين من مفاجآت الفلبين خصوصاً أن الأخير أزعج كوريا الجنوبية وهو أحد الفرق المرشحة للقب، كما عانى التنين الصيني أمام قيرغزستان وفاز بشق الأنفس.

وقال الإيطالي مارتشيللو ليبي مدرب المنتخب الصيني إن الفلبين ليس فريقاً آسيوياً فهو أشبه بالفرق الأوروبية، وقد شاهدت بعض لاعبيه يلعبون في ألمانيا وإسبانيا بريطانيا، كما أن مدربهم إريكسون سويدي، ولذلك فإنني أرى أسلوب لعبهم أشبه بالفرق الأوروبية.

وجهت أسئلة حرجة إلى المدرب السويدي إريكسون بشأن تجنيس عدد كبير من اللاعبين في صفوف المنتخب الفلبيني، ، وقال إريكسون على أرضية الأمر الملعب يتعلق باللاعب وليس الجنسية ، أنا مدرب ولا أعرف بشأن الجنسيات.

وعن مواجهة ليبي مدرب الصين خصوصاً أن مواجهات عديدة جمعتهما في إيطاليا والصين قال أعرف ليبي جيداً تلاقينا وتناولنا العشاء أعرفه منذ الثمانينيات ومن خلال المباريات التي لعبناها ضد بعض في الصين وإيطاليا، لكن غداً لن نكون صديقين بل خصمين.