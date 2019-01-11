«شمشون» و«الصقور البيضاء».. مواجهة تاريخية

المصدر: العين ـ طلحة عبد الله

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يستضيف استاد هزاع بن زايد في الثامنة من مساء اليوم، منتخبي قيرغيزستان «الصقور البيضاء»، وكوريا الجنوبية «شمشون»، في ثاني جولاتهما بالمجموعة الثانية، ضمن نهائيات أمم آسيا الإمارات 2019، في لقاء للتاريخ، إذ لم يسبق للمنتخبين أن تقابلا في أي مناسبة من قبل، وفيما ترجح كفة المنتخب الكوري الجنوبي لتحقيق فوز سهل، يضمن له العبور للدور التالي من المسابقة، بعد فوزه بالجولة الأولى على الفلبين، سيحاول منتخب قيرغيزستان، الذي خسر مباراته الأولى أمام التنين الصيني، أن يصمد في المسابقة القارية البارزة، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام شمشون الكوري، تعيد له الأمل في المنافسة على التأهل، ولو عن طريق أفضل الثوالث، بيد أن المهمة تبدو صعبة للمنتخب الذي يشارك لأول مرة في النهائيات الآسيوية، قياساً على فارق الإمكانات والخبرة لصالح المنتخب الكوري الجنوبي، أحد المرشحين بالحصول على اللقب القاري البارز.

وأنهى منتخب قيرغيزستان مناوراته الميدانية، بمران أخير أجراه أمس، على ملعب المباراة باستاد هزاع بن زايد، وعمد خلاله الجهاز الفني بقيادة ألكسندر كريستنين، إلى تصحيح الأخطاء، ومعالجة السلبيات التي صاحبت أداء اللاعبين في اللقاء السابق، ويدخل المباراة بخيار الفوز، لضمان استمراره في المسابقة حتى الجولة الأخيرة من هذه المرحلة، ومن ناحيته، أكمل المنتخب الكوري الجنوبي، تحضيراته الميدانية، وبات في كامل جاهزيته لمواجهة الليلة، وهو يأمل في حسم الأمور مبكراً، بتحقيق الفوز وضمان مقعده في دور الستة عشر من المسابقة.

بينتو: هدف واحد

يرى البرتغالي باولو بينتو، المدير الفني للمنتخب الكوري الجنوبي، أن فريقه بلغ مرحلة جيدة من الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية لمواجهة قيرغيزستان الليلة، وأكد أنهم يتطلعون لتحقيق الفوز الثاني لضمان التأهل للمرحلة التالية من المسابقة، وقال في المؤتمر الصحافي الخاص بالكشف عن استعدادات المنتخب لمواجهة الليلة: نحن أمام مواجهة مهمة وصعبة تقتضي منا التركيز لأن منتخب قيرغيزستان يتطلع للمحافظة على حظوظه بعد خسارته في الجولة الأولى، ولكننا سنعتمد على الأسلوب الهجومي لنتمكن من الوصول لهدفنا بالفوز والحصول على النقاط الثلاث، وأوضح أن لاعب المنتخب شون، لا يزال في مرحلة التأهيل ولم يبلغ الجاهزية التي تساعده على المشاركة في المباراة اليوم أمام قيرغيزستان.

كريستنين : نملك الفرصة

يعتقد الروسي الكسندر كريستنين، المدير الفني لمنتخب قيرغيزستان أن فرصتهم ما زالت مواتية للدخول في صلب المنافسة على التأهل للمرحلة التالية من المسابقة الآسيوية، عندما يواجهون مساء اليوم منتخب كوريا الجنوبية في ثاني مبارياتهم بالمجموعة الثالثة، وقال خلال المؤتمر الصحافي أمس: بلغنا مرحلة جيدة من الإعداد لمواجهة الليلة، وندرك أنها ستكون صعبة لأنها أمام منتخب قوي، وستكون لدينا بعد التعديلات في تشكيلة اللاعبين وخطة اللعب، لأن اللعب مواجهة كوريا الجنوبية تختلف بالطبع عن مباراة الصين، ونأمل أن يكون اللاعبون في يومهم ويوفقوا في تقديم المردود الفني الذي يقودهم لتحقيق النتيجة المأمولة في اللقاء من أجل تعزيز أحياء آمالهم في المنافسة على التأهل.

الكوري يفقد سونغ

سيغيب جاي سونغ لاعب متوسط ميدان المنتخب الكوري الجنوبي، جاي سونغ، عن صفوف فريقه في مباراة الليلة أمام قيرغيزستان، على ملعب استاد هزاع بن زايد، بالجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة، وذلك بسبب إصابته بتورم في إصبع قدمه خلال مشاركته مع المنتخب في الجولة الأولى أمام منتخب الفلبين، وقال المدير الفني للمنتخب الكوري الجنوبي، إن اللاعب لا يزال في طور التعافي من الإصابة، ولن يكون بمقدوره المشاركة، ولم يتواجد اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً مع زملائه في المناورات الميدانية التي أجراها الفريق، أمس الأول، واكتفى بتمارين خاصة لاستكمال برنامج التأهيل البدني بمقر الإقامة.