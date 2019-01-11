خيالة فرسان شرطة دبي يخطفون الأضواء

المصدر: دبي- علي الظاهري

خطف فرسان شرطة دبي من إدارة الخيالة، الأضواء في استاد آل مكتوم في نادي النصر واستاد راشد بنادي شباب الأهلي، حيث حرص العديد من الزوار والجمهور على التقاط الصور التذكارية مع الخيالة.

ويقوم فريق الخيالة بالعديد من المهام منها تمشيط المنطقة وتوجيه وتوعية الجمهور، إلى جانب العديد من الأدوار الأخرى سواء في المحيط الخارجي للملعب أو داخل حرم النادي. وحرص فرسان إدارة الخيالة على الترويج لحملة «التزامكم سعادة» الهادفة للتوعية بالتزامات الجمهور الرياضي.

والتقط الكثير من جماهير منتخبي البحرين وتايلند في المباراة الأخيرة التي استضافها «الفيروز الأزرق»، الصور مع دوريات إدارة الخيالة الذين رحبوا بجميع زوار العرس الآسيوي بصورة رائعة تعكس معنى التسامح على أرض الإمارات.