استقالة رئيس الاتحاد القيرغيزي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أعلن سميتي سلطانوف رئيس الاتحاد القيرغيزي لكرة القدم استقالته من منصبه، أمس، قبل نهاية ولايته الانتخابية الثانية التي تنتهي العام المقبل، وذلك رغم مشاركة قيرغستان في النسخة الحالية لكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها. وقال سلطانوف في بيان نشره الموقع الرسمي للاتحاد القيرغيزي لكرة القدم، إنه قرر استقالته من منصبه كرئيس لاتحاد كرة القدم، بعد أن تحقق الهدف الأهم بوصول المنتخب إلى النهائيات، وهو الهدف الأساسي الذي كان يعمل عليه منذ توليه المسؤولية، ووصل إلى نهاية مرحلة من مراحل تطوّر كرة القدم في بلاده.

وذكر أن قرار الاستقالة رغم توقيته وصعوبته، إلا أنه كان يعده منذ فترة طويلة، ولم يكن تلقائياً أو نتيجة ظروف مفاجئة، وإنما اتخذه في وقت سابق في حال تأهل قيرغيزستان إلى النهائيات الآسيوية، وهو ما حدث بالفعل، ولم أتخذ القرار تحت أي ضغوط أو تأثيرات خارجية.