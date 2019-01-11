أصحاب الهمم يساندون «الأبيض» من المدرجات

أبوظبي - أحمد عيسى

ساند أصحاب الهمم من اللاعبين المشاركين في الأولمبياد الخاص العالمي الذي تحتضنه الدولة مارس المقبل، منتخب الإمارات في مباراته أمس أمام الهند، ضمن برنامج خاص نظمته شركة الإمارات العربية للصرافة، التي بدأت 3 ساعات من موعد اللقاء، وتضمنت جولة داخل مدينة زايد شملت الملعب والمركز الإعلامي ومرافق الاستاد المختلفة، إلى جانب مقابلة الجماهير في فناء المدينة الرياضية الضخمة والتقاط الصور التذكارية معهم، بحضور فراس خماسية، مدير الحلول الإبداعية وإدارة العلاقات التجارية بشركة الإمارات للصرافة.

وضمّت المجموعة عدداً من اللاعبين الذين يمثلون فرقاً رياضية مختلفة سيكون لهم حضور قوي في الأولمبياد الخاص الذي تستعد الإمارات لاستقباله وسط اهتمام كبير، وطالب اللاعبون بأن تكون هناك مساندة مماثلة لهم في الأولمبياد الخاص المقبل، وأن يحضر الجمهور لتشجيعهم.

من جانبه، شكر سرور سعيد، اختصاصي فرق ومسابقات بالأولمبياد الخاص، الذي رافق المجموعة، شركة الإمارات للصرافة على الدعوة، ذاكراً أنها مبادرة رائعة من الشركة تستحق عليها الإشادة والتقدير، مبيناً أنها أدخلت البهجة والسرور في نفوس أصحاب الهمم، ومنحتهم فرصة مشاهدة أشياء لم يشاهدوها من قبل، مثل أرضية ملعب استاد مدينة زايد الرياضية، معتبراً أنها خطوة مهمة وناجحة للاعبين قبل بدء المشاركات التنافسية في الأولمبياد الخاص.

وقال سرور: «اخترنا مجموعة محددة من اللاعبين، لأن بقية العناصر تشارك في التدريبات اليومية مع اقتراب موعد انطلاق الأولمبياد الخاص الذي تمثل فيه الإمارات بعدد 302 لاعب، وهو أكبر عدد من بين 198 منتخباً ستشارك في الحدث المهم».

دعم

بدوره، قال محمد الظاهري، لاعب فريق الكرة الطائرة لأصحاب الهمم، إنهم سعداء بالحضور إلى الاستاد، ودعم منتخب الإمارات، ومشاهدة عدد كبير من الجماهير، وذكر الظاهري أنه حضر حتى يؤكد أن أصحاب الهمم يقفون مع كل الفرق، ويشجعون الجميع، وقال: «نريد منهم أن يشجعونا أيضاً عندما نلعب الأولمبياد الخاص التي سنثبت فيه أننا أصحاب إرادة قوية، ويمكننا أن نفعل الكثير، نحن أيضاً نمتلك روح التحدي مثل الآخرين».