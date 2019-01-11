الرميثي يلتقي مشجعة الأبيض «أم علي»

أبوظبي - محمد صادق

التقى معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» بمشجعة منتخب الإمارات الشهيرة «أم علي»، التي حرصت على حضور المباراة . شهدت المباراة حضور الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس اللجنة العليا، ومروان بن غليطة رئيس اتحاد كرة القدم، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي.