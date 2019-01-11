«الأبيض» في الصدارة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

حقق منتخبنا الوطني فوزاً مهماً على نظيره الهندي بهدفين نظيفين أمس على استاد مدينة زايد الرياضية ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات ليعتلي «الأبيض» صدارة المجموعة الأولى بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط متقدماً بفارق نقطة على كل من الهند التي جاءت في المركز الثاني وتايلاند في المركز الثالث بـ3 نقاط، فيما احتلت البحرين المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

سجل هدفي منتخبنا الوطني خلفان مبارك (41) وعلي مبخوت (88).

وتباين أداء منتخبنا الوطني بين شوطي المباراة، إذ قدم منتخب الهند أداء مميزاً في الشوط الأول وبدا الطرف الأفضل من جميع النواحي بعدما فرض أسلوبه على لاعبي «الأبيض»، وسط أداء هزيل للغاية من جانب لاعبي منتخبنا، إذ نجح لاعبو الهند في تشكيل خطورة واضحة على مرمى خالد عيسى الذي كان نجم الشوط الأول بلا منازع وأنقذ مرمى الإمارات من أكثر من هدف محقق.

وهدد المنتخب الهندي مرمى الأبيض في الدقيقة 8 برأسية من المدافع سانديش علت العارضة، تلاها فرصة هدف محقق من انفراد تام لمحمد عاشقي في الدقيقة 11 إلا أن خالد عيسى كان لها بالمرصاد، ليعود عيسى في الدقيقة 22 وينقذ مرماه من رأسية خطيرة من سونيل تشيتري.

ونجح خلفان مبارك في افتتاح التسجيل لمنتخبنا عكس مسار اللعب في الدقيقة 41 بعد أن تلقى تمريرة من علي مبخوت وراوغ مدافع الهند وسدد قوية في الشباك. في الشوط الثاني تحسن أداء منتخبنا رغم الفرصة الخطرة التي سنحت لأودانتا سينغ لاعب الهند بعد أن ارتطمت كرته بالعارضة في الدقيقة 55، وفي الدقيقة 88 تمكن علي مبخوت من إحراز الهدف الثاني بعد مراوغة مدافع الهند ليضعها مبخوت باقتدار على يمين الحارس غوربريت سينغ.

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شهد المباراة 43206 متفرجين ملأوا مدرجات استاد مدينة زايد الرياضية، وهو الحضور الجماهيري الأكبر في مباريات البطولة منذ انطلاقها حتى الآن، وإن كانت الأكثرية لجماهير المنتخب الهندي.

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واصل منتخبنا الوطني تفوقه التاريخي على نظيره الهندي في المواجهات التي جمعتهما بعد فوزه أمس، إذ رفع «الأبيض» رصيد انتصاراته أمام الهند إلى 9 مباريات مقابل انتصارين للهند وتعادل وحيد.

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رفع علي مبخوت رصيده من الأهداف الدولية مع منتخبنا الوطني إلى 47 هدفاً بعد تسجيله هدفاً في مرمى الهند، ليتساوى مع أحمد خليل الذي كان قد سجل من ركلة جزاء في مرمى البحرين في اللقاء الافتتاحي.