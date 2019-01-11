محمد أحمد: لم يكن أمامنا إلا الفوز

أبوظبي - البيان الرياضي

قال محمد أحمد، المدافع الأيمن لمنتخبنا الوطني، إن شعار الفريق قبل المباراة كان الفوز بالنقاط الثلاث التي وضعوها خياراً وحيداً رافضين التعادل والخسارة، لأن أي نتيجة، حسب قوله، بخلاف الفوز، كانت ستؤزم موقفهم. وأضاف: «البطولة تقام على أرضنا وبين جماهيرنا، ولا يمكن أن نغيب عن الانتصارات مباراتين، لذلك أدى كل لاعب أقصى ما عنده في المباراة، مع اللعب بإصرار وعزيمة وروح قتالية عالية، حتى نجحنا في كسب 3 نقاط غالية».

وقال مدافع منتخبنا، الذي شارك بديلاً في الشوط الثاني، إن المواجهة كانت متميزة، وأدى فيها المنتخبان أداءً رائعاً، خاصة في الحصة الثانية التي كشفت رغبة كل منتخب في الفوز واللعب بطريقة هجومية بحثاً عن هدف. وأضاف: «نجح منتخبنا بخبرة لاعبيه في التعامل مع اللقاء بشكل جيد، وفرض أسلوبه، واستغل الفرص التي أتيحت له مع الدفاع في الوقت ذاته عن المرمى بفدائية وقوة، الشيء الذي ساعدنا على إحراز هدفين والمحافظة على نظافة شباكنا».