تسامح.. بلا فواصل

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أظهرت نتيجة مباراة منتخبنا الوطني أمس أمام منتخب الهند، التسامح في أبهى وأجمل صوره بين الجالية الهندية المقيمة بالدولة وبين جماهير الإمارات، والذين لم تؤثر عليهم أجواء المباراة الحماسية في الملعب والتنافس الرياضي الشريف في تعكير الأجواء بل زادت من قوة ومتانة العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين بعد أن جلسا سوياً في المدرجات دون فواصل أو خطوط كل يشجع منتخبه مع كامل احترامه للمنافس.

وكان لافتاً عقب المباراة أن يبادر الجمهور الهندي بتقديم التهنئة بالصوت العالي للشعب الإماراتي على الفوز الذي حققه، مع تقبله للنتيجة بصدر رحب.