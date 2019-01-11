خليفة مبارك: لقاء الهند كان أسهل من البحرين

أبوظبي - البيان الرياضي

أكد خليفة مبارك، مدافع منتخبنا الوطني الأول، أن مباراة الهند، أمس، كانت أسهل بالنسبة إليهم كلاعبين من مباراة البحرين في المباراة الأولى، لأن منتخب البحرين أفضل في المستوى الفني.

وذكر مبارك أن الفوز أشعل المجموعة، خاصة بعد أن فاز المنتخب التايلاندي على البحريني، وأضاف: «لا أقول إن مجموعتنا قوية أو متقاربة المستويات، ولكن حساباتها مختلفة، وفرص التأهل متاحة أمام الجميع».

وقال مدافع منتخبنا الوطني: «إن مباراة تايلاند أيضاً لن تكون سهلة، لأن المنافس له طموحه أيضاً إلى التأهل، ويجب أن نعمل على التحضير الجيد له»، مشيداً بوقفة الجماهير القوية خلف اللاعبين، موضحاً أن الجمهور هو اللاعب رقم واحد الذي يعتمدون عليه في كل المباريات، ذاكراً أن كل مشجع أسهم في الفوز على الهند بوقفته ودعمه ومساندته، مؤكداً أن الجميع أسهموا في الفرحة الكبيرة التي تحققت، ونأمل أن تتواصل نتائجنا الإيجابية في مشوار البطولة.