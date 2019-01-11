شرطة أبوظبي توزع التذاكر

وزعت شرطة أبوظبي على مستخدميها من الجالية الهندية، تذاكر حضور مباراة كرة القدم بين فريقيّ الإمارات والهند، التي أقيمت أمس على استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2019.

وقال العميد مسلم محمد العامري، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي، خلال توزيع التذاكر على المستخدمين: «تأتي هذه المبادرة في إطار عام التسامح 2019، وامتداداً لعام زايد 2018، لتعميق مفهوم التسامح الذي يعدّ إحدى القيم الإنسانية التي أرسى دعائمها، ورسّخها المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» لدى أبناء الإمارات».

وحث الجمهور على الالتزام بالقوانين وبالتعليمات الإرشادية، والتشجيع بشكل راقٍ ومتحضر، والتواجد في زمن مبكر لتجنب التدافع والازدحام، متأملاً مشاهدة مباراة حاسمة ومثيرة يسودها اللعب النظيف.