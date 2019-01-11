مدرب سوريا ثاني ضحايا «الآسيوية»

دبي - العوضي النمر

قرر الاتحاد السوري لكرة القدم إقالة الألماني بيرند ستينج، المدير الفني للمنتخب من منصبه، عقب الخسارة أمام الأردن بهدفين دون مقابل، في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات، في نهائي كأس آسيا «الإمارات 2019»، إضافة إلى خسارة نقطتين مهمتين بالتعادل أمام فلسطين في الجولة الأولى للبطولة. ويأتي القرار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل المباراة المقبلة والأخيرة لنسور قاسيون أمام أستراليا حامل اللقب، وهي المباراة الأصعب للفريق التي لا بديل عن الفوز بنتيجتها من أجل الاستمرار في البطولة، كما قرر الاتحاد تولي فجر إبراهيم المهمة إلى حين انتهاء مشاركة المنتخب في البطولة.

وكان للاتحاد التايلاندي لكرة القدم الأسبقية في الإقالات بعد إطاحته بالصربي ميلوفان رايفاتش من الإدارة الفنية لأفيال الحرب، بعد الهزيمة أمام الهند بأربعة أهداف لهدف في مستهل مشواره بالبطولة، وتعيين مساعده سيريساك يودياردتاي في منصب المدير المؤقت إلى حين التعاقد مع مدير فني جديد.