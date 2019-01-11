أمريكيان يشجعان الأبيض

أبوظبي - محمد صادق

حظي «الأبيض» بدعم جماهيري ليس فقط من جانب الجماهير الإماراتية، ولكن من جنسيات أخرى، إذ تابع متفرجان من الولايات المتحدة الأمريكية حضرا إلى الدولة قبل أيام لبدء عملهما في الإمارات وتحديداً في منطقة الرويس، وحرصا على حضور المباراة من مدرجات استاد مدينة زايد الرياضية.

وقبل المباراة وقف الثنائي الأمريكي أمام متجر بيع قمصان المنتخبات من أجل شراء قميص يحمل ألوان علم الإمارات من أجل تشجيع الأبيض.

وقال جيف إنه من مشجعي كرة القدم في الولايات المتحدة، واستغل إقامة مباراة الإمارات والهند، كونها فرصة للتعرف إلى الثقافة الإماراتية ومشاهدة الأجواء في مدينة زايد الرياضية، إضافة إلى دعم «الأبيض» في البطولة.