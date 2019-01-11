عموري يعود من رحلة العلاج

حرص عدد كبير من جماهير نادي الهلال السعودي لكرة القدم على التوافد لمطار الرياض من أجل استقبال صانع الألعاب الإماراتي عمر عبد الرحمن (عموري)، الذي عاد إلى المملكة أمس بعد رحلة علاج في إسبانيا بسبب إصابته في الرباط الصليبي بالركبة.

وتعرّض عموري للإصابة في الرباط الصليبي أثناء دفاعه عن ألوان الهلال أمام الشباب بالجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، وعلى أثرها خاض رحلة علاجية في مدينة برشلونة الإسبانية.

وتداول رواد موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، مقطع فيديو يظهر فيه عموري لأول مرة في الرياض بعد رحلة العلاج، واستقبلت الجماهير الهلالية عموري بالورود فور وصوله إلى مطار الرياض، ليبدأ بعد ذلك مرحلة التأهيل من أجل العودة للملاعب مرة أخرى، ويغيب عموري عن تمثيل الإمارات في نهائيات كأس أمم آسيا، المقامة حالياً بالإمارات، بسبب الإصابة التي تعرض لها. الرياض - د ب أ