عامل بسيط في ضيافة مك الأردن

استضاف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، العامل خالد الشوملي لمتابعة لقاء النشامى أمام المنتخب السوري ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخبي أستراليا وفلسطين، في بطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة حالياً في دولة الإمارات. وكانت وسائل التواصل قد تداولت على نطاق واسع صورة الشوملي وهو يتابع لقاء منتخب بلاده مع نظيره الأسترالي من النافذة الخارجية لأحد المقاهي في العاصمة الأردنية عمان.

ولم يخيّب رفاق الحارس عامر شفيع آمال الأردنيين، وبات أول المتأهلين إلى دور الستة عشر بعد فوزه 2 - صفر على سوريا. وسجل المتألق موسى التعمري الهدف الأول في الدقيقة 26 وصنع الهدف الثاني لزميله طارق خطاب قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، وبات رصيد الأردن ست نقاط في صدارة المجموعة الثانية. وعلى صعيد متصل، شهد الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، مباراة منتخب بلاده ونظيره السوري، وبعد المباراة قدم الأمير التهنئة للاعبين في غرفة الملابس وسط حفاوة كبيرة وفرحة غامرة من قبل النشامى، الذين احتفلوا بالتأهل إلى دور الستة عشر، متصدرين للمجموعة الثانية بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة أمام المنتخب الفلسطيني. عمان - البيان الرياضي