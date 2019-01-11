خسارة العماني تلقي بظلالها على «تويتر»

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

ألقت خسارة المنتخب العماني من نظيره الأوزبكستاني أول من أمس، بظلالها على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث تفاعلت أعداد كبيرة من المغردين مع الخسارة في مستهل مشوار الفريق في كأس أمم آسيا، بينما أرجع البعض الهزيمة لغياب الحارس الأساسي علي الحبسي عن المنافسات.

وتتواجد عمان في المجموعة السادسة بالبطولة، إلى جانب أوزبكستان واليابان وتركمانستان، حيث خسرت من أوزبكستان بنتيجة 1-2.

ولاقى أداء «الأحمر» العماني إشادة البعض، حيث أثنوا على أداء اللاعبين، في المقابل لم يرض أداء المنتخب البعض الآخر حيث أكدوا أن الفريق تلقى أهدافاً سهلة من أخطاء واضحة، مطالبين بتعويض خسارة ضربة البداية.

وغرد المعلق الإماراتي عامر عبد الله قائلاً: «هاردلك للشقيق العُماني على الخسارة رغم الأداء الطيب الذي قدمه، معوضين خير والفرصة قائمة إن شاء الله، شد حيلك يالأحمر».

وغرد أحمد عبد العزيز العوضي: «لا نستطيع أن نقسو على الأحمر العماني بعد العرض الرائـــع جداً من كانو ورفاقه خسرنا بأنفسنا بأخطاء ساذجة جداً، تباً أيتها المستديرة الغير عادلة !».إضاعة الأهداف

وقال الإعلامي عماد الحوسني: «مستوى يشكر عليه نجوم منتخبنا، وأضعنا الكثير من الأهداف المحققة ولم يحالفنا الحظ في استثمار الفرص بالشكل الصحيح وتألق الحارس الأوزبكي ( نيستروف) في تصدى كرات مهاجمينا، وفيربك سبب رئيسي في خسارة منتخبنا بعدم قراءته للمباراة بالشكل الصحيح».

بينما أرجع الكاتب والمحلل الرياضي سلطان الزايدي الخسارة إلى غياب الحارس الأساسي علي الحبسي حيث غرد قائلاً: «المنتخب العماني يستقبل هدفاً سهلاً لا يمكن يتسجل لو الحارس الحبسي، المسؤول عن استبعاد الحبسي يجب أن يحاسب على هذا الخطأ الفظيع، سمعة منتخب السلطنة على المحك».

وعلق المغرد خميس البلوشي قائلاً: "كنا الأفضل لكننا خسرنا، مضيفاً:«العبرة بالنقاط لا بالمستوى

الطريق يصبح صعباً أكثر وأكثر».

استحواذ وفرص

وقال عادل درويش مغرداً: «خسارة مؤلمة عطفاً على الاستحواذ والفرص، الأحمر كان متوهجاً وحاضراً بقوة في اللقاء، مبروك للأوزبك الانتصار والنقاط الثلاث في أول المشوار».

وعلق مغرد سعودي قائلاً: «خسارة غير مستحقة بسبب الحارس، قدمنا أداء جباراً طول الشوطين كنا أفضل، فائز من كرتين بلا معنى استقبلنا أهدافاً! نتحمل قرار استبعاد الحبسي، هاردلك القادم أفضل بإذن الله».