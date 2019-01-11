57 % : الهند ليست قوة كروية

المصدر: دبي-علي شدهان

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استبعد 57% من المستطلعين عبر استطلاع الرأي، الذي أجرته جريدة «البيان» عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها في «تويتر» و«فيسبوك»، أن تكون الهند قوة صاعدة في مجال كرة القدم في القارة الآسيوية خلال الفترة القليلة القادمة، فيما يرى 43% العكس.

وطرحت «البيان» على متابعيها في الحسابات الثلاثة، سؤالاً محدداً مفاده «هل تعتقد أن الهند مؤهلة لتكون قوة كروية آسيوية؟»، فجاءت الردود في الموقع الإلكتروني بنسبة 46% يرون أن الهند مؤهلة لتصبح قوة كروية صاعدة، فيما يرى 54% خلاف ذلك، بينما تقاسم المستطلعون عبر «تويتر» نسبة التصويت بـ 50% أجابوا بنعم، ومثلهم بلا، فيما أجاب 67% من المستطلعين عبر «فيسبوك» بلا، في مقابل 33% أجابوا بالموافقة.