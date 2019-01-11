أول استثناء في البطولات

مع مرور الأيام.. تمضي الأحداث وتبقى منها الذكريات.. ويشهد التاريخ أن كأس آسيا التي أقيمت في أستراليا 2015، كانت هي الاستثناء من تعادلات المباريات الافتتاحية في سجل هذه البطولة، حين فاز المنتخب المضيف على الكويت في ملبورن 4-1، لتصبح أستراليا أول منتخب يفوز في مباراة الافتتاح لبطولة كأس آسيا بعد ثلاثة عقود.

ورغم هذا الفوز الكبير إلا أن «الأزرق» الكويتي، كان له السبق في المباراة، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 8، عن طريق لاعبه حسين فاضل، وكان رد أستراليا قوياً، وسجل تيم كاهيل وماسيمو لونغو الهدفين الأول والثاني، بعدها أضاف ميلي يديناك الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 62، قبل أن يسجل جيمس ترويسي رابع أهداف منتخب بلاده، في الوقت المحتسب بدل الضائع.