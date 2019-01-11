ديجينيك: أنا محظوظ في الإمارات

اعتبر ميلوس ديجينيك مدافع المنتخب الأسترالي، نفسه محظوظاً باللعب في كأس آسيا الحالية في الإمارات، وقال: «شاركت للمرة الأولى في صفوف منتخب بلادي في بطولة كبرى، وذلك أمام المنتخب الأردني في المباراة الافتتاحية للبطولة القارية، بعدما ذهبت مع منتخب أستراليا إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، ولكن لم تسنح لي الفرصة باللعب أي دقائق خلال البطولة، ولذا أنا محظوظ للغاية للحصول على فرصة اللعب لبلدي في كأس آسيا».

وعن خسارة المباراة الافتتاحية أمام الأردن، قال: «الهزيمة في المباراة الافتتاحية أمام الأردن، سوف تدفعني وزملائي إلى اللعب بمزيد من التركيز أمام فلسطين اليوم، في الجولة الثانية من كأس آسيا، سعياً للعودة إلى المسار الصحيح للفريق، خاصة بعدما حصلنا على ثلاثة أيام للعمل على الأخطاء التي ارتكبناها في المباراة الأولى، ونسعى لتحسين الأداء والنتيجة في مباراتنا القادمة، وهو أمر مهم جدا بالنسبة لنا، ونحن نريد أن نخرج إلى استاد راشد، ونظهر ما يمكننا القيام به، ونضع قدمًا جيدة في التأهل عن المجموعة».

وقال: «نحن ننظر إلى الإيجابيات، وننتظر ردة الفعل في مباراة اليوم، وعلينا فقط نسيان الخسارة، والتعلم منها للمضي قدماً، ونزيد من الإيجابيات المكتسبة، لتحقيق الهدف المنشود من مباراتنا المقبلة».